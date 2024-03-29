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Медицина 2.0

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Темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Оказывается, существуют и вкусные секреты поддержания здоровья. По крайней мере, исследователи из австралийского университета Мельбурна уверены, что темный шоколад способен улучшить работу кишечника за счет стимуляции роста полезных бактерий.

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