Темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Оказывается, существуют и вкусные секреты поддержания здоровья. По крайней мере, исследователи из австралийского университета Мельбурна уверены, что темный шоколад способен улучшить работу кишечника за счет стимуляции роста полезных бактерий.
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