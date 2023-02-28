Роскачество выявило нарушения в требованиях к мужскому термобелью

Согласно испытаниям, проведенным Роскачеством, у 40% мужского термобелья (футболка и кальсоны) выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу.
Согласно испытаниям, проведенным Роскачеством, у 40% мужского термобелья (футболка и кальсоны) выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу.
Свежие комментарии