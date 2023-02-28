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Роскачество выявило нарушения в требованиях к мужскому термобелью

Роскачество выявило нарушения в требованиях к мужскому термобелью

Согласно испытаниям, проведенным Роскачеством, у 40% мужского термобелья (футболка и кальсоны) выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу.

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