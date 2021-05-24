Оперативники района Замоскворечье задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у пожилой женщины путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г.