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Оперативники района Замоскворечье задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у пожилой женщины путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г.

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