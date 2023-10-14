Семь дней чуда в окне между затмениями: любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2023 года для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяПредстоящая неделя обещает быть временем интриги и возможностей, так как двухнедельное окно между затмениями приносит с собой поток перемен и вызовов.