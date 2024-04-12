Захарова ответила на желание Эстонии признать РПЦ «террористической организацией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 12 апреля, назвала душевным нездоровьем слова главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о необходимости признать Московский патриархат террористической организацией.
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