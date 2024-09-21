Русские "продвинулись достаточно близко": Washington Post оценила ситуацию в Покровске

Хоть Покровск в ДНР и остаётся под контролем ВСУ, уже сейчас можно говорить о том, что город потерян для Украины как логистический узел, потому что русские войска успешно перерезали три ключевые дороги в этом районе.
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