Стало известно о возможной прослушке смартфонов жителей России

Специалист поделился информацией, касаемой возможной прослушке телефонов жителей страны. Многие россияне переводят серьезные диалоги с собеседниками на очных формат, договариваясь обсуждать различные темы и вопросы лично, так как бояться, что их номера телефонов могут быть прослушиваемы – так или иначе, но затрагивать личные темы в беседе хочется лишь в тот момент, когда человек уверен, что услышанное останется только между говорящим и слушающим.