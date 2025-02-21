Большой офисный центр с колоннами, как в Японии, построят на окраине Барнаула

Здание в форме буквы Г появится на улице Багряной Будущий офисный центр в Барнауле на улице Багряной Большой офисный центр в форме буквы Г планируют построить на окраине Барнаула на пересечении улиц Багряной и Лиственничной.
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