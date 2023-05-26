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В центре Казани в Суконной слободе появится новый жилой комплекс

В центре Казани в Суконной слободе появится новый жилой комплекс

В одном из самых престижных мест в центре Казани — на пересечении улиц Тихомирнова и Калинина, между торговым центром «Суконная слобода» и улицей Волкова, начинает возводиться новый ЖК из трех пятиэтажных домов.

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