В строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством ГИП провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации с участием руководителей строительной компании, сообщает Noi.