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ИА Регнум

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Дроны ВС России третий день подряд мощно атакуют объекты ВСУ на Украине

Дроны ВС России третий день подряд мощно атакуют объекты ВСУ на Украине

Беспилотники российских войск третий день подряд мощно атакуют военные объекты на Украине. Пожары в Киевской области не прекращаются.

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