ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные в зоне проведения спецоперации поразили штаб оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Юг", сообщило в среду, 1 мая, министерство обороны России.
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