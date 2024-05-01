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ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные в зоне проведения спецоперации поразили штаб оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Юг", сообщило в среду, 1 мая, министерство обороны России.

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