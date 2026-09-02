Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

«Ее звезду испортили через день после смерти»: вандалы изуродовали памятный знак Долли Партон на Аллее славы

«Ее звезду испортили через день после смерти»: вандалы изуродовали памятный знак Долли Партон на Аллее славы

Вандалы испортили звезду Долли Партон на Аллее славы в Голливуде Неизвестная злоумышленница оставила темные следы на звезде Долли Партон на голливудской «Аллее славы», осквернив память легендарной кантри-певицы, ушедшей из жизни 25 августа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым