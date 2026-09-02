«Ее звезду испортили через день после смерти»: вандалы изуродовали памятный знак Долли Партон на Аллее славы

Вандалы испортили звезду Долли Партон на Аллее славы в Голливуде Неизвестная злоумышленница оставила темные следы на звезде Долли Партон на голливудской «Аллее славы», осквернив память легендарной кантри-певицы, ушедшей из жизни 25 августа.
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