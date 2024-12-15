Петровский путевой дворец впервые стал площадкой «Путешествия в Рождество»

Одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» впервые стал Петровский путевой дворец. Для гостей подготовили театрализованные представления, интерактивные программы и увлекательное путешествие-квест.
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