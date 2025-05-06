Владельцы облигаций "Росгео" серии 001Р-02 могут потребовать досрочного погашения бумаг

Владельцы облигаций "Росгео" серии 001Р-02 могут потребовать досрочного погашения бумагУ владельцев биржевых облигаций АО "Росгеология" серии 001Р-02 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
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