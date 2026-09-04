«Ответственность» за полеты: во Франции ограничили передвижение комаров

Мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер на востоке Франции Оливье Жоли издал распоряжение о запрете полетов тигровых комаров над территорией населенного пункта.
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Чиновники везде одинаковы! Тут птичек в мфц понесли,там комарам секир-башка за полёты😆