Ресурсная сделка: как Трамп и Зеленский друг друга надули

Нет, отключать им газ, как грозила управдом в фильме Гайдая «Бриллиантовая рука», просроченный президент им не грозит, но обещает им нечто, для них куда более страшное.
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