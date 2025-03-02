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  • Тамара Кукушкина (куликова)
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‍Африканский миротворец снова творит мир (нет) Уже более 40 лет на юге Сенегала продолжается вооруженный конфликт между правительством и сепаратисткой организацией «Движение демократических сил Казаманса».

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