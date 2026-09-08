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ТАСС

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Путин положительно оценил посреднические усилия США

Путин положительно оценил посреднические усилия США

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта.

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