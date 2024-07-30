Давно пора. Президент Финляндии выступил за мирные переговоры с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб. Вчера 1,2K прочитали Президент Финляндии Александр Стубб, который считается одним из самых ярых в Европе сторонников Украины, заявил о необходимости мирных переговоров с Россией.
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