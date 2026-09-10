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Новости Брянска

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Правительство РФ выделит брянским аграриям средства на компенсацию ущерба после атак ВСУ

Средства помогут компенсировать затраты на восстановление после ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых.

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