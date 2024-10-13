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Елена Вайцеховская: «Медведева изначально была удачливее Загитовой в медиапространстве. Многое в этом плане – следствие уровня грамотности и эрудиции»

«Никогда не подумала бы, что буду с таким интересом ждать очередного «Ледникового» с Женей Медведевой в качестве ведущей.

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