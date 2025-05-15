Премьер Малайзии опасается реакции жены после шутки Путина о 3-х тронах

Анвар Ибрагим рассказал, что может попасть в семейные неприятности после возвращения в Малайзию.Неизвестными деталями разговора с президентом России по поводу третьего трона премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился со студентами на лекции в МГИМО.