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Премьер Малайзии опасается реакции жены после шутки Путина о 3-х тронах

Премьер Малайзии опасается реакции жены после шутки Путина о 3-х тронах

Анвар Ибрагим рассказал, что может попасть в семейные неприятности после возвращения в Малайзию.Неизвестными деталями разговора с президентом России по поводу третьего трона премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился со студентами на лекции в МГИМО.

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