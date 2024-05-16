NYT: Назначение Белоусова несет опасность для Украины

Военный эксперт Серж Шеманн обратил внимание на то, что, назначив Андрея Белоусова на пост руководителя оборонного ведомства, лидер Российской Федерации Владимир Путин создал новые риски для киевского режима.
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