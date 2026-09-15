«Пробничек» для Армении: Прекращение подачи газа — знак из Кремля Пашиняну и армянской диаспоре Свободная Пресса Краник с газом для Армении закрутили пока что на 10 дней.
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