NI: «Байрактары» над Донбассом привели регион в движение, всё внимание на Россию

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаNI: «Байрактары» над Донбассом привели регион в движение, всё внимание на Россию Применение Украиной ранее закупленных в Турции ударных беспилотников вновь разжигает вооруженный конфликт на Донбассе.Вернуться к статье2110НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр _«Любые резкие шаги с их [Киева] стороны поставят под вопрос украинскую государственность» - было сказано на вопрос что будет если во время Чемпионата мира по футболу Украина предпримет что-то против Донбасса. ЧМ давно прошел, а на телевидении всё любят повторять эти слова. Пора сказать уже что-то другое и более жесткое.Галина КовалеваПора уже не только сказать, но и сделать что-то более жёсткое. Зачем мы выдаём российские паспорта жителям ЛДНР? Чтобы они умирали гражданами России - им так, наверное, будет легче умирать?МЗмирас ЗакироувА сделать?Михаил ФадеевВот именно, не смеют что ли командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки!?ААлексейУкропы хотя и подонки, но не рискнут дернуться на Россию. Кишка у них тонка и даже их крохотного умишка достаточно, чтобы понять что для них это смерть. А дальше х...й на них.NWnovichokspb waismanВатник молвит с своего дивана - На "может вылиться во что-то значительное": это "значительное" уже является сейчас. Очень "значительное" предполагает утраты жизней россиянами, что на передовых рубежах России. И, всё-таки, цель добиваться своего меньшей кровью - ВАЖНО-МУДРО.Elena Zginnikне надо прикидываться мудрым карасём,-итак видно,что ты мудрый мудак...САША ЛЕПАЕВи что будет смотреть Россия как убивают мирных граждан которым выдали паспорта России. история этого никогда не простит нашему главнокомандующему. мужик сказал мужик сделал.или опять как всегда. а америку припугнуть ее она заткнется. там одни склочники и больше они ничего не умеют. это показал Афганистан драпали и технику бросили. это доказывает что он трусы. и не нв что они не годные особенно воевать.Альбина КолесниковаАмерика спит и видит что Россия сделает ошибку и начнёт войну против Украины., но я не думаю что Россия оставит без внимания это их наглое выступление.Ludmila BlauaЭто откровенные провокации. Донбасс надо присоединить. А там решать проблемы по мере их поступления. И куда смотрит ОБСЕ?Михаил ФадеевДа наплюйте Вы на ОБСЕ, нет никакого ОБСЕАшотпришло время действовать. Больше не надо тормозить армию ЛДНР, пусть идут до Киева сжигая всю бандеровскую мразь на своём пути. А мы должны обеспечить их всем необходимым для этого.Ludmila Blaua100%Михаил ФадеевА что, калибры наши закончились уже на складах? киевляне давно и с избытком натрудились на наше точечное вмешательство без участия живой силы, а где начальство их военное сосредоточено не трудно вычислить, да и байрактар свой чай не на дне Днепра прячут. Пора, пора уже разоружать сволочей понемногу и генералитет выщелкивать.вага карлитоТерпение не иначе библейское! Щека там или ягодица! Не поддаваться на провокацию! Терпежу предела нет уже даже пропагандисты заблудились!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЯ вспоминаю события июня 1941 года-приказ Сталина не отвечать на провокации. А фашисты уже бомбили Киев. Велико терпение России, не пора ли дать адекватный ответ этой ЕВРОПЕ!вага карлитоВот именно! А главное если мы никогда не принимаем жестких решений то в концепции -"Если драка неизбежна бей первым"-решимость принятия решений сильно страдает и это понимают люди военные! К тому же время принятия решений сдвигается из-за неопределенности! И там иллюзии вырабатываются стойкие!Владимир ТерещенкоБерите пример с Израиля: на любую провокацию - мгновенный ответ. И тишина...BVBoris VoroninРоссия должна ввести беспилотную зону над ДНР и ЛНР!!!... Пора СБИВАТЬ ВСЕХ вне зависимости от принадлежности и хохлов и НАТОвцев... СРАЗУ ВСЕ провокации прекратятся!!!...МНМатвеев НиколайМямличество со стороны России-ее не красит!генрих канЛиберальничать надо было кончать намного раньше. Это как лечение болячек: чем раньше начинаешь лечение, тем оно протекает легче.Комментировать
Свежие комментарии