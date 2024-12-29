Полиция задержала несколько митингующих в Тбилиси

Полиция в центре Тбилиси задержала несколько участников акции протеста. Как сообщает ТАСС, мероприятие проходило мирно, а после того, как участники, число которых сократилось, переместились с проезжей части к тротуару, появились силовики и провели ряд задержаний.
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