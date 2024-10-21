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Свыше 300 событий пройдет в Москве в "Ночь искусств"

Свыше 300 событий пройдет в Москве в "Ночь искусств"

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 3 ноября в столице пройдет ежегодная акция "Ночь искусств". Для посетителей подготовили свыше 300 событий: концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и даже музыкальный круиз, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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