Эйвазов о разводе с Нетребко: "Осознали, что живем разными интересами и разными жизнями"

В июне этого года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе после десяти лет совместной жизни. Пара сообщила, что приняла трудное решение, и намерена сохранить дружеские отношения после расставания.
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