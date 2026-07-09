Операция «Ї» и другие приключения Зе

Чуден Днепр при выплате репараций от ВКС РФ. Когда столбы чёрного дыма застилают небо Киева. Всё летящее живописно сбивают титаны местной ПВО.
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