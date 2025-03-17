«Смесь благих намерений и разочаровывающих ограничений»: новые MacBook Air не ст...

«Смесь благих намерений и разочаровывающих ограничений»: новые MacBook Air не стали лучше в плане ремонтопригодностиВ начале этого месяца Apple представила обновлённые 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Air, аппаратной основой которых стал фирменный процессор Apple M4.