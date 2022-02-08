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Верховный суд РФ окончательно утвердил запрет управления автомобилем после употребления корвалола

Верховный суд РФ окончательно утвердил запрет управления автомобилем после употребления корвалола

Верховный суд России отклонил кассацию мужчины, лишённого прав на управление автомобилем после употребления им корвалола.

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