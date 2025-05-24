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Лавров заявил об оживлении дипломатии в трудные времена

Лавров заявил об оживлении дипломатии в трудные времена

Дипломатия, как и активная практическая наука, оживает в сложные времена. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.

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