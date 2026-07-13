А вот и финальная часть нашего теста, вдохновленная выставкой «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее — большим проектом о том, как цветы из детали натюрморта стали самостоятельным художественным образом.
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