Женские страсти
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Женские страсти

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Тест: Выберите цветы и узнайте вашу главную жизненную ценность — часть 5

А вот и финальная часть нашего теста, вдохновленная выставкой «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее — большим проектом о том, как цветы из детали натюрморта стали самостоятельным художественным образом.

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