Мединского внесли в базу данных «Миротворца»

Помощнику президента России также поступают угрозы с украинской стороныПомощник президента России и глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский был внесен в базу сайта «Миротворец»*.
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