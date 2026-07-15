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OilPrice

5 подписчиков

World-First Floating Wind Technology to Help Power Oil Rigs

It’s not often that wind power and oil and gas are mentioned in the same breath. The rare occasion concerns a new type of offshore wind turbine launched in China that will power the extraction of fossil fuels by offshore oil platforms.

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