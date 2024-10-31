Царьград ВСУ "нашли военный билет солдата КНДР". Первыми выдохнули киноманы: "Второй части быть" © ANTON KAVASHKIN/ GLOBAL LOOK PRESS Украинские каналы сейчас распространяют удостоверение северокорейского военнослужащего, который якобы был взят в плен под Селидово, но не поняли в очередной раз, что их развели.
Пентагон заявил об ударах по войскам Северной Кореи в Курской области
Комментарии
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Alex Nемо
Сами придумали страшилку и сами же её испужались. Всё как всегда!
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1 д.
Николай Буглов
Умнее ничего не придумали, как в качестве свидетельства своих успехов в борьбе с инакомыслящими выставить фэйковое удостоверение личности с корейской фамилией. Вспоминая одно из выражений незабвенного Михаила Задорного "чего они могут эти тупые америкосы?" можно добавить, что логика у пендосов совершенно отсутствует, как и совести у них, и их холопов из Украины и ЕС.
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22 час.
НС
Николай Савинов
Дебилами были и будут НАТовцы.Зачем России жалких 10 тысяч солдат из КНДР.Которые вообще не понимают по русский.Какой из них толк,дебилы.Уже ничего умнее не могут нафантазировать.Зачем России солдаты,которые не понимают простых команд,когда под боком находится миллионная армия Белоруссии.Которая уже давно просится в бой,против фашистов.Они очень хорошо помнят,что такое фашизм.
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19 час.
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