Пентагон заявил об ударах по войскам Северной Кореи в Курской области

Alex Nемо Сами придумали страшилку и сами же её испужались. Всё как всегда!

Николай Буглов Умнее ничего не придумали, как в качестве свидетельства своих успехов в борьбе с инакомыслящими выставить фэйковое удостоверение личности с корейской фамилией. Вспоминая одно из выражений незабвенного Михаила Задорного "чего они могут эти тупые америкосы?" можно добавить, что логика у пендосов совершенно отсутствует, как и совести у них, и их холопов из Украины и ЕС.