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Закон, порядок, государство

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Расчеты ПВО группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения ВСУ

Расчеты ПВО группировки войск «Восток» продолжают обеспечивать мотострелкам надежный щит от воздушного нападения ВСУ

Основной задачей расчётов ПВО является защита критически важной инфраструктуру, транспортных артерий и целых населенных пунктов.

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