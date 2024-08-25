Французские следователи удивились приезду Дурова: он знал об ордере на арест

Арест создателя Telegram и ВКонтакте прокомментировал анонимно один из следователей во Франции. Он сказал агентству AFP, что удивлен появлению Павла Дурова в стране – ведь тот знал о своем розыске и выданном ордере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии