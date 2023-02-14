«К черту «ПСЖ»! 70 евро за билет? Мы не Неймар». Фанаты «Баварии» возмущены ценами на «Парк де Пренс»

Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на «Парк де Пренс». Осенью 2017 года, когда мюнхенцы играли с «ПСЖ» в Париже в рамках группового этапа Лиги чемпионов, фанаты немецкого клуба вывесили баннер с текстом «75 евро за билет? Мы не Неймар.