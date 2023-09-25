ТОРГОВАТЬ И РАБОТАТЬ КУРЬЕРАМИ ЗАПРЕЩЕНО: РУССКИЕ РЕГИОНЫ ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ МИГРАНТОВ

Дай бог, чтобы тенденция продолжилась и губернаторы всей страны, докладывали о проведенных работах президенту и всё это было на контроле и обсуждалось с местным населением , насколько всё это правда и работает ли оно

SI

Sergey Ivanov

Все по- русски. То есть, через задницу. Сначала сами создаем проблему, а потом героически с ней боремся. Что, нельзя проще? Просто НЕ ПУСКАТЬ их в Россию! Или пускать только самого работника, у которого на руках контракт на работу. Исключить их свободные прогулки по русским городам. Селить их в бараках. Утром- автобус на работу. Вечером- обратно в барак. И деньги им выплачивать по окончании контракта. За вычетом питания и колючей проволоки. И за любое нарушение режима выгонять из страны без выплаты по контракту!