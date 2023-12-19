Какие новые арт-объекты появились в Твери

В Твери в центре города устанавливают арт-объекты, световую иллюминацию и средства навигации. Как сообщает администрация города, на Трехсвятской улице разместили новый арт-объект, установили малые архитектурные формы и фонтан, а также модернизировали систему уличного освещения.
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