Какие новые арт-объекты появились в Твери

В Твери в центре города устанавливают арт-объекты, световую иллюминацию и средства навигации. Как сообщает администрация города, на Трехсвятской улице разместили новый арт-объект, установили малые архитектурные формы и фонтан, а также модернизировали систему уличного освещения.