Путешественник Федор Конюхов пересечет на весельной лодке Тихий океан

Известный российский путешественник Федор Конюхов готовится к новому этапу своего кругосветного маршрута и планирует пересечь в весельной лодке Тихий океан от чилийского мыса Горн до мыса Луин в Австралии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии