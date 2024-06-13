Попросили тут же съехать? Правда ли, что дети Заворотнюк попросят Чернышева покинуть семейный дом?

Тема обсуждения семьи Анастасии Заворотнюк лишь набирает обороты. В новостных источниках люди вспоминают, как началась непростая история в доме звезды, как они узнали о том, что им предстоит и как попрощались с любимой всеми Настей.
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