Подозреваемую в убийстве медсестры в Оренбурге привезли на допрос

www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox В Оренбурге после четырех дней поисков обнаружили мертвой пропавшую медсестру – ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли в подвале частного дома.
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