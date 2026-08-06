В Польше считают, что НАТО и без Украины вполне способно справиться с Россией. Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил воспевающий в своих публикациях бандеровцев киевский журналист Вахтанг Кипиани, ныне военнослужащий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».