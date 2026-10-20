© Albert L. Ortega/Getty ImagesГолливудский актер и каскадер Аль Леонг, известный по роли террориста Ули в культовом боевике «Крепкий орешек», был срочно доставлен в больницу в Калифорнии после перенесенного инсульта.
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