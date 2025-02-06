Борцы с киберпреступностью свердловской полиции задержали подозреваемого в обмане граждан с использованием вирусов

Фото предоставлено В.Н. Горелых. BrisperСотрудники полиции из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации выявили и задержали 20-летнего ранее не судимого и официально нетрудоустроенного уроженца г.