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Вторник в Петербурге начался с заморозков и падений горожан на скользких дорогах

Вторник в Петербурге начался с заморозков и падений горожан на скользких дорогах

Утро вторника в Петербурге началось с холодов, пришедших на смену оттепели. Отправившиеся на работу или учебу горожане вновь столкнулись с привычными проблемами – на дорогах лед, а скользкие улицы так и «норовят» травмировать падающих людей.

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