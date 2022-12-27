Вторник в Петербурге начался с заморозков и падений горожан на скользких дорогах

Утро вторника в Петербурге началось с холодов, пришедших на смену оттепели. Отправившиеся на работу или учебу горожане вновь столкнулись с привычными проблемами – на дорогах лед, а скользкие улицы так и «норовят» травмировать падающих людей.
Утро вторника в Петербурге началось с холодов, пришедших на смену оттепели. Отправившиеся на работу или учебу горожане вновь столкнулись с привычными проблемами – на дорогах лед, а скользкие улицы так и «норовят» травмировать падающих людей.
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