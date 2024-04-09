В бундестаге пожаловались на отсутствие модернизации армии ФРГ из-за Киева

Германия вынуждена отложить модернизацию собственой армии, чтобы помочь Украине. Об этом в экслюзивном интервью "Известиям" рассказал депутат бундестага от оппозиции, член комитета по бюжету Вольфганг Виле.
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